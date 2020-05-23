حماية المستهلك يدشن غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات سلبية بالسوق في العيد

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، موضحا أنه كانت هناك خطة استثنائية في رمضان لمراقبة الأسواق ومتابعة أي سلوكيات مخلة بحقوق المستهلك واتخاذ الإجراءات الفورية.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أن الاستعداد لإجازة عيد الفطر المبارك تمثل في إعداد غرفة عمليات مستمرة لتلقي أي بلاغات سلبية ضارة بالسوق، وهناك منظومة استثنائية من سيارات الضبطية القضائية للتعامل مع أي بلاغات بشكل فوري خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، ولا بد أن نلتزم بتنفيذها بدقة لحماية أنفسنا وحماية المواطنين، مشددا أن هناك إجراءات قوية، وهناك جهود لضبط أي ممارسات خاصة باستغلال بعض التجار للأزمة الخاصة بتقديم كحول ومطهرات وكمامات مجهولة المصدر قد يكون بها إضرار بصحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه يتم اتخاذ الإجراءات ضدها وإحالة الأمر للنيابة،مشيرا إلى أنه تم ضبط مخالفات في محافظات سوهاج وأسيوط والفيوم والإسكندرية حتى الأمس، مناشدا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19588 أو خدمة الواتس آب "المواطن رقيب" على الرقم 01281661880 لتقديم أي شكوى أو بلاغ.