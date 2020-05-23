طقس أول أيام العيد.. لطيف وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري في فترات متقطعة من اليوم.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 28 18

الإسكندرية 25 20

وادي النطرون 28 18

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 25 19

مطروح 22 18

السلوم 24 18

سيوة 30 17

بورسعيد 24 21

دمياط 25 21

الزقازيق 27 18

المنصورة 27 18

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 25 18

رأس سدر 30 19

نخل 28 15

نويبع 28 21

طابا 26 18

كاترين 23 11

الطور 32 23

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 30 25

الفيوم 28 18

بني سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 31 21

قنا 32 23

الأقصر 33 24

أسوان 34 25

إدفو 34 25

أبو سمبل 35 27

الوادي الجديد 33 23

شلاتين 33 28

أبو رماد 33 28

حلايب 30 25

رأس حدربة 32 27