"الزراعة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن تعديات الأراضي في العيد

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك توجيها واضحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى وجود تكليفات واضحة من وزير الزراعة بضرورة التواجد المستمر من كافة العاملين بالجمعيات والمديريات الزراعية، لرصد أي مخالفة في مهدها.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "EXTRA NEWS"، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات من ضمنها فريق متخصص في حماية الأراضي ومتابعة ما يحدث على الأرض، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، ومنوهًا بأن مساحة الأراضي الزراعية محدودة وهناك زيادة مستمرة في عدد السكان، وهناك كم كبير من المشروعات للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، ومن غير المعقول السماح بالتعدي على أراض صالحة للزراعة.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، المواطنين التواصل على الخط الساخن (19561) للإبلاغ عن أي حالة تعدٍ على أراضي زراعية، مع التواصل على أرقام الهاتف أو "واتس آب" على (01111866710)، و(01111866711)، أو للإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالمنظومة الزراعية المتعلقة بصحة المواطن، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الخط الساخن، والتدخل السريع للتعامل مع أي حالة تعد.