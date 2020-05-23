مسلسل شاهد عيان الحلقة 30: حسن الرداد يقضي على التنظيم الإرهابي

تشهد الحلقة الثلاثون من مسلسل شاهد عيان، قبض عمر "حسن الرداد" على أبو حماد وكشف خدعته له، ومواجهته بجرائمه، وتعذيبه من أجل الاعتراف بالجهة التي تمول السلاح لداخل مصر، حيث يعترف أبو حماد أن عدنان واجه منظمة دولية كبيرة تديرها دول معادية لمصر من أجل بث الخوف وعدم الاستقرار بالبلاد والمنطقة بأكملها، ومنع التقدم.

وعقب ذلك، يهاجم مجهولون شقة ندى "هنا شيحة"، ويتضح أنهم تابعون لوهيب، حيث اكتشف أمر تعاونها مع الشرطة، ويقرر الانتقام منها بقتلها مع ابنتها وشقيقتها، وبالتزامن مع ذلك يسخر طارق "أحمد صيام" من عدم قدرة راجح "وليد فواز" قتل ليلى "بسمة"، ويهدده بقتل ابنته، لذلك يدفعه في تبديل خديجة طفلة عمر بها.

يحاول وهيب "محمد لطفي" تعذيب ندى وليلى، ثم يوبخ طارق على خيانته له، ليتفاوض الاثنان معا للعمل مجددا، ويفجر طارق مفاجأة بأن عمر ليس فاقدا للذاكرة، ويقرر وضعه باختبار، حيث يطلب وهيب من عمر قتل ندى زوجته ليدعي عمر إقدامه على تلك الخطوة، قبل انفجار الأوضاع تماما.

ويتحول الأمر ويواجه عمر وهيب بخيانة طارق له ليسارع إلى قتله، وتنقلب الأوضاع رأسا على عقب ليصفي رجال وهيب، ويدخل بشكل مفاجئ راجح لمساعدته، قبل أن تنقض الشرطة على المكان وتلقي القبض على وهيب، ليخرج الجميع بسلام في نهاية الحلقة، بعد أن تمكنت ندى من التجمع مع ابنتها وعمر أخيرا، وراجح مع ليلى أيضا، ويتمكنون من القضاء على التنظيم الإرهابي.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.