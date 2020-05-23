رقية تواجه عائلة الشيال ببراءتها في الحلقة الأخيرة من لعبة النسيان

بدأت أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل لعبة النسيان، بذهاب الطبيبة بهيرة "إنجي المقدم" إلى نادر "علي قاسم" بمنزل العائلة لإعادة بقية المبلغ المالي التي كانت حصلت عليه كي تعطي رقية "دينا الشرييني" أدوية خاطئة.

فيما ذهبت رقية إلى منزل عائلة الشيال، وواجهتهم جميعهم للمرة الأولى بحقيقة خيانتها لزوجها أمجد والتسبب في قتله، وإثبات براءتها أمامهم جميعا، وأن نادر هو السبب خلف جميع المصائب والمشاكل، وهو ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينه وبين والده يحيى الشيال "محمود قابيل" مما أدى إلى إصابة الأخير بنوبة قلبية.

وبعد هذه المواجهة، قررت رقية أخذ ابنها يحيى والمربية زوزو "رجاء الجداوي" والعيش بعيدًا عن عائلة الشيال، ومسامحتها لهم جميعًا.

مسلسل لعبة النسيان، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء. ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.