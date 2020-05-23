رقية تواجه عائلة الشيال ببراءتها في الحلقة الأخيرة من لعبة النسيان

رقية تواجه عائلة الشيال ببراءتها في الحلقة الأخيرة من لعبة النسيان
كتب:
منة الصياد
10:11 م | السبت 23 مايو 2020
بدأت أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل لعبة النسيان، بذهاب الطبيبة بهيرة "إنجي المقدم" إلى نادر "علي قاسم" بمنزل العائلة لإعادة بقية المبلغ المالي التي كانت حصلت عليه كي تعطي رقية "دينا الشرييني" أدوية خاطئة.
فيما ذهبت رقية إلى منزل عائلة الشيال، وواجهتهم جميعهم للمرة الأولى بحقيقة خيانتها لزوجها أمجد والتسبب في قتله، وإثبات براءتها أمامهم جميعا، وأن نادر هو السبب خلف جميع المصائب والمشاكل، وهو ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينه وبين والده يحيى الشيال "محمود قابيل" مما أدى إلى إصابة الأخير بنوبة قلبية.
وبعد هذه المواجهة، قررت رقية أخذ ابنها يحيى والمربية زوزو "رجاء الجداوي" والعيش بعيدًا عن عائلة الشيال، ومسامحتها لهم جميعًا.
مسلسل لعبة النسيان، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء. ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.