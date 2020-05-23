خيانة وقتل ومؤامرات.. ملخص أحداث مسلسل لعبة النسيان

ما بين الإثارة والدراما والتشويق، جاءت أحداث مسلسل لعبة النسيان، من بطولة، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، ومن إخراج أحمد شفيق.

وبدأت الأحداث، بعودة رقية "دينا الشربيني" إلى الحياة مرة أخرى بعد دخولها في غيبوبة استمرت 4 أشهر، أسفرت عن فقدانها للذاكرة، لتعود وتفاجأ أنها متهمة بخيانة زوجها أمجد "أحمد صفوت" مع خالد "أحمد داوود" والتسبب في قتلهما لبعضهما البعض، لكنها لا تستطيع تذكر أي من هذه الاتهامات.

ومن هنا تحاول رقية العلاج على يد الطبيبة بهيرة "إنجي المقدم"، لتساعدها على استعادة ذاكرتها والبحث عن حقيقة خيانتها لزوجها أمجد.

وتوالت الأحداث، ليظهر عمرو توأم خالد، ويحاول الوصول لرقية لفهم ما دار بينها وبين شقيقه المتوفى، وإخباره لها بأن أخاه بريء ولم يخون زوجته رانيا "أسماء أبو اليزيد" على الإطلاق.

وتدرك رقية أن هدف إثبات البراءة عامل مشترك بينها وبين عمرو، فيحاول الثنائي سويًا البحث عن الحقيقة.

وخلال الأحداث تشعر رقية أن نادر شقيق زوجها يحاول إبعادها عن أي تفاصيل تذكرها بالماضي، حيث تبدأ بالشك فيه وتستمر في بحثها عن الحقيقة، لتكتشف أن زوجها أمجد خانها ذات مرة، حيث تزوج من السكرتيرة الخاصة به زينة "مريم الخشت" في الماضي، وكانت قد كشفت أمرهما رقية.

وتبدأ خيوط الحقيقة الكاملة في الظهور تدريجيًا خلال الأحداث أمام عمرو ورقية، ليكتشفا أنها كانت على علاقة بشقيقه لتساعده في كشف الحقيقة خلف وفاة طفله في مستشفى الشيال، إحدى مستشفيات والد زوجها أمجد.

وتتذكر رقية أنها كانت شريكة في مقتل تيمور بن خالد بالمستشفى هو و3 أطفال آخرين، بسبب تجريب مادة دوائية جديدة عليهم لعلاج سرطان الرئة، وهو ما تسبب في وفاتهم، لتقرر مساعدة خالد بكشف الحقيقة له بسبب شعورها بالذنب، وأن علاقتها به كانت إنسانية ليست لغرض الخيانة.

وتنتهي الأحداث، بمواجهة رقية لعائلة زوجها بأنها تذكرت كل شيء، وأنها لم تخون زوجها، وأن نادر شقيق زوجها هو من دبر لجميع المكائد وتسبب في تهمتها بالخيانة ومن ثم كره الجميع لها، لتخبرهم بأنها قررت مسامحتهم والعيش بعيدًا عنهم بصحبة طفلها ومربيتها زوزو "رجاء الجداوي".

مسلسل لعبة النسيان، يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.