بلاغ ضد "منة ومازن" بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل والتشهير

بعد واقعة الفيديوهات التي نشرتها فتاة تدعى منة عبدالعزيز، تطالب فيها بالقبض على صديقها "مازن" بزعم اغتصابها والاعتداء عليها بمساعدة 3 فتيات ثم عودتها في فيديو آخر مع نفس الشاب قالت فيه إنهما تصالحا وأنه لم يغتصبها، تقدمت المحامية دينا المقدم ببلاغ ضد الفتاة والشاب، مطالبة النائب العام بالتحقيق معهما.

وقالت المقدم لـ"الوطن"، إن الاتهامات التي أوردتها في بلاغها للنائب العام تضمنت "نشر مواد مسيئة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير"، موضحة أنها أرفقت في ببلاغها عددا من الفيديوهات التي نشرها المتهمان ومنها فيديوهات مسيئة وخادشة للحياء، بالإضافة للفيديوهات التي تضمنت الواقعة التي زعمت فيها الفتاة تعرضها للاغتصاب.

وأضافت المحامية إن ما فعلته الفتاة والشاب مجرد شو إعلامي رخيص هدفه في النهاية هو الحصول على "اللايك والشير" وزيادة تفاعل الجمهور المتابع لهما بهدف الكسب المادي ولا أساس لما ذكرته الفتاة من الصحة، وأنها تلاحق عددا كبيرا من الفتيات التي تتاجر بأجسادها في ما يعرف بالدعارة الالكترونية، وكان آخرهن حنين ومودة الأدهم وسما المصري وغيرهن.