"معلمة بس زي القمر".. مخرج البرنس يكشف سر نجاح روجينا في تجسيد "فدوى"

داعب المخرج محمد سامي، الفنانة روجينا، بسبب شخصية "فدوى"، التي جسدتها في مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في شهر رمضان.

وقال سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "فدوى شخصيتك الحقيقية، والشخصية التانية هي التمثيل".

وأشاد سامي، بموهبة روجينا: "أنا وهي تاريخ طويل مع بعض، وفي تفاهم وكيمياء وثقة متبادلة، ودايما بقولها أثق فيكِ أكتر ما بتقي في نفسك، روجينا شخصية توجيهها سهل جدًا، حمليها المسؤولية، حسسيها إن عاتقها مسؤولية".

وحول شخصية المعلمة فدوى، التي كانت تعمل تاجرة مخدرات: "كنت بكتب فدوى لروجينا، وعارف إن محدش هيعرف يعمله بالشكل ده غير روجينا، ومبقدرش أنسى إني مخرج ومعرفش أكتب وأنا مش شايف".

وتابع: "الدور ده اتعمل كتير، وساعات مش بيتعمل من ممثلة تكون مش حلوة، من حتة أنا المعلمة، وهي حتة مستهلكة، ولما تجيبي واحدة حلوة هي دي الفكرة الجديدة، هي قمة الأنوثة والقوة، الفجور والنعومة، هي ست زي القمر بس فظة".

وواصل: "روجينا ملبوسة وتعمل أي حاجة، ومحظوط إني اشتغلت معاها، وعمري ما أعتمدت عليها في دور، إلا لما أكون خايف منه، وعمري ما اعتمدت عليها إلا في دور صعب، وكل مرة بتثبت إنها أفضل ممثلة".

وحول كتابة المسلسل، والإيفيهات التي اشتهرت مع الجمهور، قال: "أنا مقتنع مليون بالمائة، إنها فتوح من دعوة أبويا وأمي، لأن الكتابة والشعر والرسم عطية، بكتب بالقلم وربنا بيرزق، والواحد ياكل وياكل ولاده منه عيش".