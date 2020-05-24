كيف أثر "كورونا" على أداء البنوك خلال الربع الأول؟

فرضت تأثيرات فيروس كورونا نفسها على العديد من القطاعات الاقتصادية بعد فترة وجيزة من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشى الوباء، فعلى المستوى المصرفى اتخذت البنوك المركزية العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات الفيروس، وذلك من خلال تخفيضات أسعار الفائدة وضخ السيولة لاستمرار عجلة الاقتصاد، فضلاً عن رفع البنوك لمخصصاتها تحسباً لأى تعثر فى المستقبل.

وبالكاد أثرت هذه الإجراءات الاحترازية الهامة على الأداء المالى للبنوك خلال الربع الأول من العام، لذا يرصد «الوطن الاقتصادى» نتائج أعمال البنوك خلال الفترة، ويتتبع تأثيرات جائحة كورونا على عدد من البنوك المصرية، ويوضح كيف صمد القطاع المصرفى أمام الأزمة.

أرباح البنوك

وبالنظر إلى نتائج أعمال البنوك المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، وبعد مسيرة قوية فى تحقيق الأرباح خلال العام الماضى، نجد أن 8 بنوك من أصل 11 بنكاً شملها مسح لـ«الوطن الاقتصادى» أعلنت عن تراجع أرباحها خلال الربع الأول من 2020.

"QNB" و"كريدى أجريكول" و"البركة" تتصدر القائمة

وسجل بنك فيصل الإسلامى أكبر نسبة تراجع فى صافى الأرباح خلال الربع الأول بنحو 55%، حيث سجل البنك صافى ربح بلغ 469 مليون جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، تلاه بنك كريدى أجريكول، الذى تراجع بنحو 36.6% ليحقق 439.9 مليون جنيه، مقابل 693.7 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضى.

كما تراجع صافى أرباح مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بـ18%، وهبط صافى أرباح البنك التجارى الدولى بنحو 9%، وانخفضت أرباح بنك قطر الوطنى بـ7.6%، وتراجعت أرباح بنك الإسكندرية بنحو 8.3% خلال الربع الأول، ولم يحقق ارتفاعاً فى الأرباح خلال الربع الأول إلا 3 بنوك هى: «الأهلى الكويتى، المصرى الخليجى، التعمير والإسكان».

المركزى المالى

وشهد إجمالى المركزى المالى لعدد البنوك المدرجة بالبورصة، التى أتيح عنها المعلومات المالية اللازمة البالغة 7 بنوك فقط ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 962.6 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مقابل تحقيقه 937.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 بمعدل نمو بلغ 2.7%.

وتمكنت 4 بنوك هى: قطر الوطنى الأهلى وكريدى أجريكول مصر والبركة ومصرف أبوظبى الإسلامى من تحقيق ارتفاع فى المركز المالى لهم خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بالرغم من جائحة فيروس كورونا التى تسيطر على البلاد وتؤثر على الكثير من القطاعات منها القطاع المصرفى المصرى، بينما انخفض المركز المالى لبنكى التجارى الدولى CIB وقناة السويس، فيما حقق بنك الكويت الوطنى استقراراً فى إجمالى الأصول.

إذ حقق بنك قطر الوطنى الأهلى ارتفاعاً ملحوظاً فى مركزه المالى ليصل إلى 280.2 مليار جنيه، مقابل 268.9 مليار جنيه بمعدل نمو 4.2% ليصبح بذلك متصدراً المركز الأول بين البنوك من حيث إجمالى الأصول ويرجع ذلك إلى ارتفاع المشتقات المالية لدى البنك والتى تعنى احتفاظه بإجراءات رقابية على صافى المراكز المفتوحة لعقود البيع والشراء على مستوى كل من القيمة والمدة للمبالغ المعرضة للائتمان، حيث إنها سجلت نمواً بـ106% خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 171 مليار جنيه بما يعنى استحواذ هذه المشتقات على نحو 61% من إجمالى المركز المالى للبنك.

فيما سجل البنك التجارى الدولى تراجعاً بـ13.2% فى إجمالى الأصول ليبلغ نحو ٣٨١٫٦ مليار جنيه فى الربع الأول من 2020 مقابل ٣٨٦٫٧ مليار جنيه بنهاية العام الماضى ويرجع ذلك إلى انخفاض إجمالى القروض والتسهيلات المقدمة للعملات بنسبة 3.3% لتصل إلى 115.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات المالية فى شركات شقيقة إلى 101 مليون جنيه بمعدل 5.7%.

وقد انعكس نمو القطاع المصرفى ككل خلال العام الماضى على معدلات نمو المراكز المالية لمعظم البنوك خلال الربع الأول من 2020 بسبب انخفاض معدلات الفائدة ومنح البنك المركزى تسهيلات فى الشروط الائتمانية للأفراد، وإطلاقه العديد من المبادرات.

الودائع

كما رصد «الوطن الاقتصادى» تطور محفظة الودائع لدى 9 بنوك مصرية بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وعلى الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراجع معدلات الفائدة بنحو 3% خلال مارس الماضى، التى تعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على تراجع معدلات نمو الودائع بالقطاع المصرفى.

إلا أن المسح كشف عن تحقيق 6 بنوك لمعدلات نمو إيجابية فى محفظة ودائع العملاء خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى، بينما حققت 3 بنوك تراجعاً فى محفظة الودائع خلال الفترة، حيث تصدرت محفظة ودائع عملاء البنك المصرى الخليجى قائمة البنوك الأكبر تحقيقاً للنمو خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة نمو 9.3%، لتصل إلى 61.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 56 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وجاء بنك قطر الوطنى الأهلى فى دور الوصيف بنسبة نمو 3.7%، ليصل إجمالى ودائع البنك إلى 216.86 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 209.1 مليار جنيه بنهاية 2019، وارتفع إجمالى ودائع عملاء البنك التجارى الدولى بنسبة 1.8% ليصل إلى 309.97 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 304.45 مليار جنيه بنهاية عام 2019.

كما شهد إجمالى ودائع العملاء ببنك كريدى أجريكول مصر نمواً بنسبة 1.72%، ليسجل 40.31 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 39.63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبالمثل ارتفع إجمالى ودائع مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بنسبة نمو بلغت 1.29% ليسجل 51.82 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 51.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وشهد بنك البركة مصر ارتفاعاً فى إجمالى الودائع لديه بنسبة 1.04%، ليسجل 64.84 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 64.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بينما تراجع إجمالى ودائع عملاء بنك قناة السويس بنسبة 0.14%، ليسجل 44.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 44.18 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.

وحقق إجمالى ودائع العملاء ببنك الإسكندرية تراجعاً بنسبة 1.5% لتسجل 86.16 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 87.45 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، كما سجل إجمالى محفظة ودائع ببنك الكويت الوطنى - مصر تراجعاً بنسبة 2.68% ليسجل نحو 50.19 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقابل 51.57 مليار جنيه بنهاية 2019.

القطاع المصرفى يتوسع فى منح القروض والتسهيلات الائتمانية بالتزامن مع تفشى وباء كورونا.. و"أبوظبى الإسلامى" الأعلى نمواً

القروض والتسهيلات

وفيما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للعملاء خلال الربع الأول من 2020، أظهرت نتائج أعمال 10 بنوك والتى أُتيحت عنها المعلومات، عن تحقيق 8 بنوك لمعدلات نمو إيجابية، فيما حقق بنكان تراجعاً فى منح القروض خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

وتصدرت محفظة قروض مصرف أبوظبى الإسلامى مصر قائمة البنوك الأكبر تحقيقاً للنمو خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 10.7% لتسجل 34 مليار جنيه، مقابل 30.7 مليار جنيه بنهاية 2019، ليأتى بنك التعمير والإسكان فى دور الوصيف بنسبة نمو 5.5%، ثم بنك البركة مصر، بنمو 5.3%.

وجاء بنك كريدى أجريكول فى المركز الرابع، حيث نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 3.7% لتسجل 24.38 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 23.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، تلته بنوك الإسكندرية وقناة السويس والكويت الوطنى بنسبة نمو 1.2% لكل منها، كما ارتفعت قروض بنك قطر الوطنى الأهلى بنحو 0.6% خلال الربع الأول.

بينما تراجعت قروض البنك المصرى الخليجى بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، لتسجل 21.78 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 23.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بانخفاض بنسبة 7%، وبالمثل انخفضت قروض العملاء بالبنك التجارى الدولى بنحو 3.2% لتصل إلى 115.42 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 119.3 مليار جنيه بنهاية 2019.