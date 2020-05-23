حسن الرداد يتصدى للإرهاب.. ملخص 30 حلقة من مسلسل شاهد عيان

على مدار 30 يوما، جذب مسلسل شاهد عيان، قطاعا كبيرا من الجمهور، لأحداثه التشويقية، حيث يدور في إطار بوليسي رومانسي، والتي بدأت برحلة بحث عمر شكري "حسن الرداد"، صاحب شركة حراسات خاصة، عن زوجته الصحفية ندى "هنا شيحة"، حيث يعتقد إنها مختطفة، وتم تزييف موتها بحرق جثة صديقتها علياء، بعدما كشف تورط رجل الأعمال البارز وهيب العزازي "محمد لطفي" في قضية تهريب أسلحة والتستر على مجرم.

بينما تعتقد شقيقة زوجته ليلى "بسمة" أن عمر يعاني من اضطرابات نفسية وهلاوس، وأن "ندى" قتلت انتقاما منه، والذي يتضح أنه تدبير من العصابة، ليسافر عمر إلى الأردن للبحث عن زوجته بمساعدة صديقة المقرب راجح "وليد فواز" الذي يكتشف تورط المحامي الشهير طارق مهدي "أحمد صيام" بالأمر، ويكتشف من اختطاف وهيب وطارق لزوجته ندى بالفعل ووجودها على قيد الحياة.

يعقد وهيب صفقة مع عمر مقابل إعادة زوجته ندى إليه، وهي حماية صديقه مهرب الأسلحة الأردني إزاد "أيمن الشيوي"، والذي يتضح أنه تدبير من وهيب لقتله، ليتم القبض على عمر وإيداعه بالسجن، بينما تكتشف صديقته داليدا "بثينة توكل" تورط ندى بالأمر كله وتخطيطها لعملية التهريب مع ووهيب وطارق.

وبالتزامن مع ذلك، تعاني ليلى بشدة من مخاوف جراء مضايقات طليقها هشام الذي يختطف أبنائها مرة، ثم ابتزازها للحصول على المال منها، فضلا عن عدم معرفتها بحقيقة وفاة شقيقتها من عدمه، فيما يساندها راجح، الذي يتضح أنه يكن لها مشاعر حب قديمة.

بعد إيداع عمر بالسجن، يحاول وهيب التخلص منه فضلا عن عداوة ضخمة بالمحبس مع مساجين آخرين، حيث يتمكن أحدهم من قتل صديقه المقرب زيدان، بينما يحاول عمر الفرار لإنقاذ ابنته خديجة بعد تهديد أحد أفراد العصابة أبو حماد، له بتفجير مدرستها في مصر بقنبلة أدخلتها إحدى الجهات المعادية للبلاد، وفي أثناء ذلك تقتل العصابة داليدا، بينما يسقط عمر ويفقد الذاكرة، ليطوعه أبو حماد في مخططهم الإرهابي بالاتفاق مع المسؤول عن التنظيم بالأردن أبو حماد.

يعود أفراد العصابة إلى مصر، لتنفيذ عملية كبرى، ويدفعون عمر إلى الانتقام من أعداهم بعد فقدانه الذاكرة، وهم رجل أعمال شهير وابنته ووالدته، وهو ما ينفذه بالبداية، بينما تكتشف ليلى وجود شقيقتها على قيد الحياة، لتسارع إلى زيارتها، وتكشف لها ندى أن كل ذلك كان بالتنسيق مع أحد المسؤولين بوزارة الداخلية للإيقاع بالعصابة.

يتضح فيما بعد أن عمر أيضا لم يفقد الذاكرة ويخدع العصابة، للإيقاع بهم مع نفس المسئول سالف الذكر، حيث لم يقتل أحدا على الإطلاق وإنما حمي أفراد أسرته، بينما يكتشف وهيب مكيدة أبو حماد وطارق وعدنان لقتله، ليسارع بتصفية عدنان، ثم تطويع أبو حماد له، كما يكتشف خداع ندى ليقبض عليها وينقلها لأحد المخادع الخفية لتعذيبها بصحبة شقيقتها ندى التي كانت تتبعهم وابنتها خديجة.

ويفجر طارق مفاجأة بأن عمر ليس فاقدا للذاكرة، ويقرر وضعه باختبار، حيث يطلب وهيب من عمر قتل ندى زوجته ليدعي عمر إقدامه على تلك الخطوة، قبل انفجار الأوضاع تماما، يتحول الأمر ويواجه عمر وهيب بخيانة طارق له ليسارع إلى قتله، وتنقلب الأوضاع رأسا على عقب ليصفي رجال وهيب، ويدخل بشكل مفاجئ راجح لمساعدته، قبل أن تنقض الشرطة على المكانة وتلقي القبض على وهيب، ليخرج الجميع بسلام في نهاية الحلقة، بعد أن تمكنت ندى من التجمع مع ابنتها وعمر أخيرا، وراجح مع ليلى أيضا، ويتمكنون من القضاء على التنظيم الإرهابي.