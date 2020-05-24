صور.. رفع القمامة وتعقيم الشوارع بحي أول طنطا

شن حي أول طنطا، برئاسة عادل داوود، حملة ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، للنظافة ورفع كافة الأتربة من الشوارع، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، باستمرار أعمال النظافة وتعقيم وتطهير الشوارع في مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال أيام عيد الفطر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع رئيس حى أول طنطا، حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر، أعمال النظافة ورفع الأتربة من الشوارع، إلى جانب دهان البلدورات، واعقب ذلك أعمال تطهير وتعقيم الشوارع، وأماكن تجمع القمامة.