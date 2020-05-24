التزاما بالتعليمات.. مساجد وساحات جنوب سيناء خالية من المصلين

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنّ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، لم تتلق أي تجاوزات بجميع الإدارات في مدن المحافظة، والتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بشأن صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنّه جرى التنسيق مع مديرية الأمن بتكثيف الحملات المرورية على الساحات التي كانت تشهد صلاة الأعياد قبل جائحة كورونا، للتأكد من خلوها، والتصدي للمواطنين حال التجمع لإقامة صلاة عيد الفطر، ولم تسفر الحملات عن أي تجاوزات.

وأكد وكيل الوزارة، أنّ جميع الأئمة تواجدت في المساجد بداية من فجر اليوم، وجرى إذاعة القرآن الكريم، ونقل تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بالمساجد، والتزم الجميع بالتعليمات الوزارية.