هدايا رمزية وبلالين وتكبير.. عزل ملوي تحتفل بالعيد رغم أنف كورونا

لم يمنع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأطفال والكبار من الاحتفال بالعيد داخل مستشفى عزل ملوي جنوب المنيا، إذ حرصت الفرق الطبية على إدخال الفرحة على قلوب المصابين، وامتلأت أرجاء المستشفى بالبلالين والزينة والإضاءة، فضلا عن توزيع عيديات وهدايا عينية ورمزية على الأطفال، في محاولة لرفع الروح المعنوية بينهم وإسعادهم أسوة بجميع المحتفين بالعيد.

أحد أعضاء الفرق الطبية الموجودة بالمستشفى، قال إنّ أجواء كورونا لم تمنعنا عن الاحتفال بالعيد، إذ جرى تعليق الزينة في معظم أقسام المستشفى ليلة الوقفة، لإدخال الفرحة والبهجة بين الأسر وأطفالهم، كما حرص الموجودين على التكبير والتهليل منذ الساعات الأولى للصباح، حتى يشعر الجميع بأجواء عيد الفطر المبارك وكأنهم بمنازلهم وبين أسرهم.

كما حرص الأطباء وطاقم التمريض على توزيع عيديات، واحتفلوا بالعيد مع أصغر رضيع ذكر عمره 3 أيام، وضعته سيدة تدعى "هبة قطب" (29 عاما)، من أبناء محافظة أسيوط الخميس الماضي داخل مستشفى العزل.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وجّه الشكر للمواطنين على التزامهم داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة.