الإفتاء تهنئ أسرة الشهيد احمد منسي بعيد الفطر: ضحى من أجل الأرض والعرض

قدم الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بالدار، التهنئة لأسرة الشهيد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء.

وقال عاشور في بيان له: "أتقدم بخالص التهاني وخالص الدعوات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى أهل مصر جميعًا شعبًا وجيشًا، وإلى البطل الشهيد عقيد أركان حرب أحمد منسي وزملاؤه الذين ضحوا من أجل الأرض والعِرض والعباد والبلاد، تهنئة خاصة لهم، وهم إن شاء الله أحياء حياة المحسنين".

ووجه عاشور في بيانه التهنئة للمسلمين جميعا قائلا: "أتقدم بالتهنئة لجمع المسلمين حول العالم وإلى الأحباب والأصدقاء وكل من تعلقنا به أو تعلق بنا، والأمة العربية والإسلامية، يا رب بكل خير وعافية وراحة بال واطمئنان حال، حفظنا الله جميعا بحفظه الذي حفظ به كتابه الذكر الحكيم، وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك وسعيد".