مدير معهد ووهان: لم نعرف كورونا من قبل ولم نجر عليه أبحاثا

نفى مدير معهد ووهان المزاعم التي "روجت" لها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن فيروس كورونا الجديد تم تطويره في المعهد، ووصف تلك المزاعم بأنها "محض تلفيق".

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مدير معهد ووهان للفيروسات، وانج ياني، اليوم، قوله إن المعهد لم يكن لديه أي "معرفة قبل ذلك بالفيروس ولم يجر أي أبحاث عنه"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف وانج "لم نكن نعرف حتى أي شيء عن وجود الفيروس، فكيف نكون سربناه من مختبرنا وهو لم يكن لدينا؟" بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، كررا مرارا إنهما يشكان في أن فيروس كورونا الجديد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان مركز إقليم هوبي وسط الصين، أُطلق بطريقة ما من معهد أبحاث الفيروسات في المدينة.

ويقول معظم العلماء أن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، الذي أصاب أكثر من 5.4 ملايين شخص، وتسبب بوفاة ما يزيد على 344 ألفا آخرين، انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق للحيوانات البرية بمدينة ووهان أواخر العام الماضي.

وكانت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين نددت في وقت سابق بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن مصدر فيروس كورونا.