جامعة بنها تحتضن أول مركز لكشف ملوثات الأغذية والمياه وغش اللحوم

كشفت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد عن احتضان الجامعة لأول مركز للتميز لمسح الملوثات البيئية في الأغذية والمياه.

"الوطن" تستعرض كل ما تريد معرفته حول المشروع وأهداف ومهام المركز الجديد..

المشروع ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF بإجمالي تمويل قدره 22 مليون جنيه ويستمر لمدة 3 سنوات.

المركز الجديد سيحمل اسم "مركز التميز البحثي لتقدير الملوثات في الغذاء والمياه".

مقر المركز كلية الطب البيطري بمشتهر في إطار محور جودة وسلامة الغذاء بالخطة البحثية للجامعة والتي تتوافق مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الهدف من المركز تقديم خدمات المسح الشامل لجميع متبقيات الملوثات من المبيدات والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية في الأغذية والأعلاف ومياه الشرب وبيئة الاستزراع السمكي إلى جانب تقدير متبقيات الأدوية البيطريه خاصة المضادات الحيوية في لحوم الدواجن وكذلك الكشف عن غش اللحوم عند خلطها بأقل الكميات من لحوم الحمير والكلاب وغيرها وخاصة المفروم منها.

سوف يزود المركز بأحدث الأجهزة العالمية التي تستطيع الكشف عن المخدرات باقل نسب في البول والدم.

ويهدف المركز أيضا إلى توفير كافة الإرشادات البيطرية المجانية لجميع مزارع الدواجن بمحافظة القليوبية للمحافظة على إنتاج لحوم دواجن صحية للمستهلك.

سيقوم المركز بتوفير خدمات تحليل درجات نقاء المواد الخام للأدوية قبل التصنيع سواء الأدوية البيطرية أو البشرية.