جامعة بنها تفوز بتنفيذ مشروع بحثي لإنشاء مركز مسح الملوثات

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها عن فوز الجامعة بمشروع بحثي لإنشاء مركز للتميز لمسح الملوثات البيئية في الأغذية والمياه، والممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية "STDF"، بإجمالي تمويل قدره 22 مليون جنيه ويستمر لمدة 3 أعوام.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مركز التميز البحثي لتقدير الملوثات في الغذاء والمياه سيكون مقره كلية الطب البيطري بمشتهر، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار محور جودة وسلامة الغذاء بالخطة البحثية للجامعة، والتي تتوافق مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه أضاف الدكتور أحمد عابدين، الأستاذ المساعد للطب الشرعي والسموم بكلية الطب البيطري، ورئيس الفريق البحثي، أن الهدف من مركز التميز هو تقديم خدمات المسح الشامل لجميع متبقيات الملوثات من المبيدات والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية في الأغذية والأعلاف ومياه الشرب وبيئة الاستزراع السمكي، إلى جانب تقدير متبقيات الأدوية البيطرية خاصة المضادات الحيوية في لحوم الدواجن، وكذلك الكشف عن غش اللحوم عند خلطها بأقل الكميات من لحوم الحمير والكلاب وغيرها، خاصة المفروم منها.

وأشار "عابدين"، إلى أن المركز سوف يزود بأحدث الأجهزة العالمية التي تستطيع الكشف عن المخدرات بأقل نسب في البول والدم، ويهدف المركز أيضا إلى توفير كافة الإرشادات البيطرية المجانية لجميع مزارع الدواجن بمحافظة القليوبية، للمحافظة على إنتاج لحوم دواجن صحية للمستهلك، كما سيقوم المركز بتوفير خدمات تحليل درجات نقاء المواد الخام للأدوية قبل التصنيع سواء الأدوية البيطرية أو البشرية.