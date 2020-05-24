تخليدا لذكراهم.. صحيفة أمريكية تنشر أسماء ضحايا كورونا

على صدر الصفحة الأولى كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت قائمة طويلة من أسماء أشخاص ماتوا في الولايات المتحدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصحيفة الأمريكية أسماء 1000 ضحية لكورونا، جرى جمعها من مختلف الولايات الأمريكية، وتوزعت على 6 أعمدة على طول الصفحة الأولى تحت عنوان رئيسي "الولايات المتحدة.. أعداد الوفيات تقترب من 100 ألف شخص، خسارة لا حصر لها"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال المحرر في صحيفة نيويورك تايمز، مارك لايسي: "أردت شيئا يعود إليه الناس بعد 100 عام لفهم حصيلة ما نعيشه".

وقالت الصحيفة إنّه بدلا من المقالات والصور والرسومات المعتادة على الصفحة الأولى من الصحيفة، اليومية واسعة الانتشار، تم نشر قائمة بأسماء من تم نعيهم في البلاد، تخليدا لذكرى المتوفين مع اقتراب عدد الوفيات في البلاد من 100 ألف حالة وفاة جراء وباء "كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأضافت الصحيفة أنّه "لا يمكن للأرقام وحدها أن تقيس تأثير فيروس كورونا على أمريكا، سواء كان عدد المرضى الذين عولجوا أو الذين فقدوا وظائفهم أو خسروا حياتهم".

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء تفشي كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات والإصابات، فحتى مساء السبت، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 97 ألف حالة وفاة، إضافة إلى نحو 1.6 مليون إصابة بالفيروس، ومن المرجح أن تصل الحصيلة إلى 100 ألف وفاة في غضون أيام قليلة.

ومن الضحايا الذين ذكرتهم الصحيفة "المغني جو ديفي (62 عاما) الحائز جائزة جرامي" و"ليلى فينويك (87 عاما)، أول امرأة سوداء تتخرج من كلية الحقوق في جامعة هارفرد" إضافة إلى مايلز كوكر (69 عاما) عاما وروث سكابينوك (85 عاما) وجوردن درايفر هاينز (27 عاما)، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ويأتي الاقتراب من 100 ألف ضحية بـكوفيد-19 وسط نقاشات حامية بشأن رفع تدابير الإغلاق، إذ تعهدت ولايات عدة بتخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة ضد انتشار المرض، فيما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح البلاد مع تزايد فقدان الوظائف وتباطؤ الاقتصاد نتيجة تدابير الإغلاق.