شيد حيلك يابطل.. رسالة عزل قها لطالب ثانوية عامة بعد تعافيه من كورونا

وجه مستشفى قها للحجر الصحي، رسالة تقدير للطالب البطل مصطفى صبحي أبو جبل، بالصف الثالث الثانوي، ابن قرية كفر الدير مركز شبين القناطر، الذي أصيب بفيروس كورونا وكل أسرته "والده وأخته وخاله وجدته وابن عمه وزوجة عمه".

وأضاف المستشفى في بيان له، أمس، أن والد مصطفى توفى متأثرا بكورونا، في مستشفى الحميات قبل نقله، وتم نقل الأسرة لمستشفى قها للحجر الصحي، وتلقوا رعاية واهتمام.

وكان مصطفى، لافتا للنظر بشجاعته ومعنوياته العالية، واهتمامه بدراسته حتى في وقت المحنة، كأنه بيرسل رسالة أننا أقوى من المرض، وسننتصر عليه، وأن المستقبل لنا بإذن الله.

وتعافى مصطفى، وهو الآن يجهز نفسه لامتحانات الثانوية العامة قريبا.

واختتم البيان: "كلنا بندعيلك يا مصطفى شد حيلك يا بطل"، مشيرا أن المستشفى لا ينسى بطولات المرضى بعد شفائهم، وتظل تذكرهم وتدعوا لهم.

كان مستشفى قها المركزي المخصص، لعزل مرضى فيروس كورونا، أعلن تعافي حالتين جديدتين من المرض، بعد ثبوت سلبية حالتهما لمرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 223 حالة.

وكان الطاقم الطبي الرابع، من أطباء وقطاع تمريض وإدارة وعمال، مقر عملهم الذي استمر لمدة 14 يوما متصلة، دون أي إصابات، ودع المستشفى، عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم، ليتسلم العمل طاقم جديد، اعتبارا من أمس، ولمدة 14 يوما، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة، بعد انتهاء الطاقم الجديد من فترة عمله.