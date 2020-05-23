بالورود والشيكولاتة.. مستشفى عزل قها يستقبل مرضى ليلة العيد

استقبلت مستشفى قها للعزل، الليلة، مصابين جدد بفيروس كورونا، وقدم لهم الفريق الطبي الورود والشيكولاتة لرفع روحهم المعنوية احتفالًا بحلول عيد الفطر.

وأعلنت المستشفى تعافي حالة جديدة من الفيروس بعد ثبوت سلبية عينتها لمرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفي إلى 224حالة.

وكانت المستشفى قد أصدرت بيانًا علي صفحة المستشفي بـ"فيس بوك"، أكدت فيه تقديم خدمة طبية بمواصفات عالمية لمرضى الفيروس تنافس به أفضل المستشفيات الخاصة، مع فريق طبي متكامل من أفضل الأطباء والتمريض.

وأضافت المستشفى، أنها أصبحت أحد علامات التطوير التي قامت بها الدولة المصرية، لتجديد المستشفيات وتطويرها، ووجه البيان شكرًا خاصًا لوزارة الصحة على أعمال التطوير والإنشاءات التي حدثت بالمستشفى.