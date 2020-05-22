ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل قها إلى 223

أعلن مستشفى قها المركزي المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا، تعافي حالتين جديدتين بعد ثبوت سلبية حالتهما مرتين متتاليتين، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 223 حالة.

كما أعلن المستشفى تسلم الفريق الطبي الخامس لمهمة العمل في المستشفي بقيادة الطبيب احمد سعد خيامي، ووجهت رسالة للفريق جاء فيها "ثقتنا فيكم كبيرة، والأمل بين أيديكم".

وكان الطاقم الطبي الرابع من أطباء وقطاع تمريض وإدارة وعمال، قد ودع المستشفى عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم، ليتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يومًا مقبلة، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة، بعد انتهاء الطاقم الجديد من فترة عمله.