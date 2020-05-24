بينهم مسنتان.. تعافي 11 مصابا بكورونا بعزل قها وخروجهم أول أيام العيد 

أعلن مستشفى عزل قها لعلاج مصابي كورونا، تعافي 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وخروجهم من المستشفى الصحي، بينهم سيدتين مسنتين كانتا محتجزتين في العناية ويعانون من أمراض مزمنة، وطبيب من مستشفى بنها الجامعي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء لـ235 حالة.

ووصف المستشفي في بيان عنه، خروج هذا العدد من المرضى بأنّه العيد الحقيقي للفرق الطبية، متابعين: "العيد فرحة".

الدكتور أحمد سعد خيامي مدير الفريق الطبي الخامس الموجود بالمستشفى، أكد خروج وتعافي الطبيب الخلوق أحمد مجدي أبوالدهب أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بالإدارة الطبية بجامعة بنها.

وكان المستشفى استقبل مصابين جدد بفيروس كورونا ليلة العيد، وقدّم لهم الفريق الطبي الورود والشوكولاتة لرفع روحهم المعنوية، احتفالا بحلول عيد الفطر.