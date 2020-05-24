مصدر: رجاء الجداوي أجرت مسحة كورونا في أبريل كإجراء احترازي

كشف مصدر كواليس تصوير حلقة الفنانة رجاء الجداوي، مع الفنانة فيفي عبده، في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي أذيع في رمضان الماضي، عبر قناة "أم بي سي مصر".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الحلقة تم تصويرها في أبريل الماضي، مضيفا، أنه أُجري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية، وكانت نتيجة العينة سلبية.

وأشار إلى عدم نية فيفي عبده إجراء تحاليل للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس التاجي، بسبب عدم تعاملها مع الفنانة المصابة منذ عدة أسابيع.

في أول تصريح لها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، قالت الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.