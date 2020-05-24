طالب أزهري.. "الأوقاف" تكشف كواليس واقعة "اجري يا شيخ محمد"

كشف الشيخ طه زياده مدير مديرية اوقاف الدفهلية كواليس في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وطاردت شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زيادة، في بيان للأوقاف إن ما تم نشره علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، حيث تفيد المديرية بأن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا اماما ولاخطيبا وانما بالتحري تبين انه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنيه بذلك هذا للعلم والاحاطه

وطاردت شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء لمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الأوقاف، فتحت، اليوم تحقيق عاجل في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه يتم التحقيق في الواقعة، ومعرفة مدي صحتها من عدمه وهل الشخص الذي قام بهذا الأمر إمام بالأوقاف أو عامل أو له علاقة بالوزارة من قريب أو بعيد.

وشددت الوزارة، علي ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان، كذلك الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنسان

وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

واكدت وزارة الأوقاف أنها غير مسئولة عن أي مصليات للعيد تقام في الشوارع والطرقات وأن تلك المسئولية تقع علي عاتق مؤسسات أخري بالدولة، تقوم بدورها في مراقبة تلك المخالفات.

أوضحت الوزارة، بحسب تصريحات خاصة لـ"الوطن" من مصادر مسئولة بها، أن الوزارة مسئولة عن إقامة أي صلاة للجمعة داخل المساجد أو الزوايا أو المصليات والتي يقدر عددها بـ 150 ألف مصلي، وفي حالة ثبوت أي مخالفة داخل تلك المصليات سيتم معاقبة من قام بها.