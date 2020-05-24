لليوم الثالث.. لا وفيات بكورونا في سول و20 إصابة

ظلَّ العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في حدود 20 إصابة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم، في بيان أصدرته وأوردته وكالة أنباء "يونهاب"، 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 11,190 حالة حتى منتصف ليلة يوم السبت.

وبذلك يظل العدد اليومي للإصابات بكورونا في حدود 20 إصابة لليوم الثالث على التوالي، إذ سجل 20 إصابة في يوم 22 مايو، و23 إصابة في يوم 23 مايو، و25 حالة في 24 مايو.

وكان العدد اليومي للإصابات بكورونا في حدود 30 إصابة في يومي 10 و11 مايو الحالي، ثم تراجع إلى حدود 10 إصابات، وارتفع إلى 32 إصابة مرة أخرى في يوم 20 مايو بسبب انتشار الفيروس الناجم عن العدوى الجماعية التي وقعت في الملاهي الليلية في منطقة إيتوان في سول.

ومن بين الـ24 حالة الجديدة، كانت هناك 17 حالة لانتقال العدوى محليا، وجاءت الحالات الثماني المتبقية من الخارج.

وحسب المناطق، جاءت 6 حالات في سول وإقليم كيونج كي وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، وحالتان في إنتشون، وحالة واحدة في إقليم كانغ وون. وتم اكتشاف 4 حالات من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

ولم تبلغ البلاد عن أي حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس لتبقى حصيلة الوفيات عند 266 حالة.