"خليك في البيت".. تقديم شكاوى لحماية المستهلك والتموين خلال عيد الفطر

تتخذ الدولة عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة خلال إجازة أسبوع عيد الفطر المبارك من خلال توفير السلع والمراقبة على الأسواق.

وتستهدف عدد من الهيئات الرقابية جهاز حماية المستهلك التي تستمر بالعمل طوال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة عمليات، تلقي وحل شكاوى المواطنين، وغرفة المتابعة التابعة لوزارة التموين لمتابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص، والمرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق، خلال فترة العيد.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي طرق تقديم شكاوى ضد الاستغلال وارتفاع الأسعار ونقص السلع خلال إجازة عيد الفطر لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين..

طرق الشكاوي لوزارة التموين

تتلقى وزارة التموين شكاوى المواطنين عبر تطبيق واتس آب 01112215281.

أو يمكن من خلال إرسال فاكس 27957532/02 بالإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية.

تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

يستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق واتس آب "المواطن رقيب" على رقم 01281661880.

أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر google play للهواتف الذكية.