محافظ الإسماعيلية: "بلاش زيارات.. نصبر والأزمة هتعدي"

طالب اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أهالي الإسماعيلية بالتحلي بالصبر في هذه الظروف والالتزام بالتعليمات الطبية والوقائية وعدم التواجد بالحدائق أو الشوارع وتقليل الزيارات بقدر الإمكان، للحفاظ على صحة الأهل والأقارب، مشيرا إلى أن أهالي الإسماعيلية كانوا على قدر كبير من الالتزام خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساعد في تقليل عدد الإصابات مقارنة بالمحافظات الأخرى، وإذا استمر الالتزام سوف تمر الأزمة.

وأكد المحافظ، أنه تم إغلاق الشواطئ بالكامل وإغراق الحدائق بالمياه ومنع التواجد في الحدائق العامة واستمرار إغلاق المقاهي والكافيهات والنوادي الرياضية، والالتزام بالحظر المسائي خلال فترة العيد بحسب قرار مجلس الوزراء.

وأوضح بشارة، أن الإسماعيلية استقبلت مساء أول أمس الجمعة، 565 مواطنا من أبناء مصر العائدين من الإمارات والذين تم استضافتهم بمدينة الطالبات بجامعة قناة السويس، لتلقي العناية الطبية لمدة الـ14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كرونا حسب بروتوكول وزارة الصحة، وتم تجهيز المدينة بشكل لائق ويلقون كافة الدعم والعناية الطبية والمعيشية والإقامة المتميزة طوال فترة تواجدهم بالإسماعيلية، حتى فترة انتقالهم إلى محافظاتهم بسلام، مؤكدا أن رئيس الجامعة الدكتورة ماجدة هجرس والطقم المعاون لها سواء في إدارة الجامعة أو في المستشفيات الجامعية يبذلون جهدا كبيرا في توفير بيئة صحية جيدة للمتواجدين بالمدينة التي تم رفع كفاءتها بشكل جيد من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستقبال العائدين من الخارج.