أردوغان يتمسك بحق فلسطين.. وطائرات إسرائيل في تركيا

على الرغم من تمسك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال العديد من خطاباته بالقضية الفلسطينية، لاعبا على بوتر الدفاع عن الحق الفلسطيني، استؤنفت رحلات الشحن الجوي بين إسرائيل وتركيا لصالح شركة العال الإسرائيلية، بعد توقف لسنوات.

وهبطت طائرة "العال" الإسرائيلية El Al's Dreamliner، المحولة لتكون قادرة على نقل البضائع، اليوم الأحد في إسطنبول، وحملت 24 طنًا من المعدات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا التاجي، وفقا لما نشره موقع "العربية".

فبعد انقطاع دام 10 سنوات، عادت تلك الشركة لتسيير رحلاتها إلى تركيا بشكل منتظم، وفقا لما أوردته صحيفة The Jerusalem Post. وللمرة الأولى منذ عقد، هبطت طائرة EL AL في تركيا لجمع مساعدات إنسانية من أجل مكافحة الفيروس التاجي.

إلى ذلك، تم السماح لشركة "العال" بتشغيل رحلتين للأغراض الإنسانية هذا الأسبوع، بعد أن تقدمت بطلب للحصول على إذن لتشغيل الرحلات الجوية بشكل منتظم.

وكانت الشركة الإسرائيلية واحدة من أكثر الشركات تضررا من أزمة الوباء، الذي اجتاح العالم، مما جعل من شبه المستحيل إطلاق رحلات دولية.

كما طلبت في وقت سابق من هذا الشهر إرسال معظم موظفيها في إجازة غير مدفوعة الأجر، ثم مددتها لآلاف الموظفين حتى 30 يونيو.

يشار إلى أن تركيا هي الوجهة الأولى للسياح الإسرائيليين، حيث يسافر هؤلاء إلى آسيا عبر تركيا مستخدمين الخطوط الجوية الإسرائيلية.