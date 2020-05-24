بالصور.. "مفيش عيد".. المتنزهات والكورنيش بلا مواطنين في بني سويف

خلت الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل في محافظة بني سويف، وأغلب الشوارع والميادين والمساحات الخضراء، والمواقف، من أي مظاهر من تلك التي اعتادتها أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأغلقت الحدائق والمتنزهات أبوابها أمام المواطنين، والذين التزموا بيوتهم تنفيذًا لقرار منع التجمعات، فيما خلت الساحات التي اعتاد الجميع آداء صلاة العيد فيها كل عام هي الأخرى، وخلت كذلك الشوارع من المارة والسيارات.

ومنعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، المواطنين من التواجد بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وتم غلقه أمام حركة السيارات، مع توفير طرق بديلة للمرور خارج ساعات الحظر.