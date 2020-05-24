"غنيم": هدوء يسود بني سويف والتزام واضح من المواطنين في أول أيام العيد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، شهد غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل، وغلق مواقف السيارات، وقال إن الهدوء يسود الشارع السويفي مع التزام ملحوظ من المواطنين بقرارات الحكومة، حيث تم غلق طريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن، ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، لعدم السماح بأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تجرى متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، وعبر الاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وأضاف أنه تم التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .جاء ذلك خلال جولته اليوم، بعدد من الشوارع والميادين والأماكن العامة والكورنيش، حيث يتم ذلك بالتزامن مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ تكليفات المحافظ بالمرور على الشوارع والميادين والحدائق، خاصة التي قد تشهد تجمع وزحام محتمل.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، وقال إنه يراهن دائما على وعي المواطن السويفي، الذي لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملا مساعدا وليس معوقا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن.

وكان محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى ، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أية أسواق عشوائية، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات خلال العيد بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها نهر النيل.كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، خاصة الصحية، وتطهير بعض الشوارع، وبعض القرى، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وتضمنت خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور الغش التجاري، خاصة في السلع التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه المناسبات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بجانب منع كافة صور التلاعب في أسعار السلع الأساسية، حيث أطلقت المحافظة مبادرة "بلاغك أمانك" وخصصت رقم على الواتس للإبلاغ عن هذه المخالفات على رقم : (01552190365 )، بجانب رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية الحيوية، مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خاصة التعديات في المهد،ا لواقعة من البعض الذي يحاول استغلال الظروف الراهنة. يشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت أنه اعتباراً من صباح اليوم الأحد 24 مايو وحتى الساعة 6 صباحا السبت 30 مايو الجاري، سيتم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات باستثناء محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير مسارات بديلة.