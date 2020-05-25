بريد الوطن.. «الاختيار».. توثيق لملحمة ما زالت مستمرة

كما نجح فيلم الممر فى جمع المصريين حوله، أعاد مسلسل الاختيار الشعور نفسه وأكثر بينهم، بل زاد على ذلك فتح صفحات من ملحمة أبطال عاشوا فى قلب وعقل كل مصرى، فمن يستطيع أن ينسى المنسى ورفاقه وسجلاً طويلاً من الأسماء التى حفرت فى تاريخ الأمة سجلاً مضيئاً لا يقل عن سجل أبطالنا فى حرب أكتوبر، وإن كنت أعتقد أن حرب سيناء الآن أكثر شراسة، لأنك فى أكتوبر حاربت عدواً واضحاً وجهاً لوجه، لكن حربنا اليوم مع عدو أكثر قذارة من الصهاينة، لأنه يقاتل وهو يرفع شعارات كاذبة، وهو فى الحقيقة يقاتل فى حرب قبض ثمنها من دول ومنظمات مجرمة، استطاعت إيواء مجموعة من الهاربين والقتلة وتدريبهم من أجل إسقاط مصر التى لن تسقط بإذن الله، لأن فيها جيشاً مؤمناً بقضيته وعاشقاً لكل ذرة من تراب وطنه، ولأن شجرة الشهداء ما زالت أوراقها تزهر كل يوم بشهيد من أولادنا، ففى الوقت الذى كنا نتابع مسلسل الاختيار الذى بدأت أحداثه بحادثة رفح الأولى أثناء حكم الإخوان باستشهاد أبنائنا على أيدى هؤلاء المجرمين وهم صائمون، إلا ويحدث الأمر نفسه فى بئر العبد ويسقط شهداؤنا صائمين أيضاً بيد جماعات الضلال، الأمر الذى جعل من كل مصرى يشعر بأن هذا الوطن ثمنه غال، وأن رماله أغلى من الماس، لأنها رويت بأعز وأغلى ثمن، وهو دماء أزكى وأغلى الرجال، وزاد من عزيمة الشباب حتى الجالس بعيداً عن المعركة، بأنه على أهبة الاستعداد للذهاب وحمل السلاح لتحيا مصر قوية أبية.

محمد الطرابيلى - المنصورة

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