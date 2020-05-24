مصادرة ملاهي شعبية وتحرير محاضر لمحال تجارية تخرق الحظر في القليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية موسعة بمدن المحافظة، لمتابعة أعمال منظومة النظافة وإزالة الإشغالات وتنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار كورونا.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة لرفع تجمعات وتراكمات بؤر القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة والتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وجاءت توجيهات المحافظ للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .كما جاءت الجولة بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق وحرم الرياح التوفيقي بمدينة بنها، حيث تم إزالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل، والذين يفترشون الطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية، كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين .

وشملت الجولة، متابعة أعمال حملة للنظافة وإزالة الإشغالات بمدينة بنها من بينها إزالة مكان لبيع هياكل السيارات بمنطقة عزبة البرنس وإزالة إشغالات بمنطقة وابور الثلج والمنشية وخلف محطة القطار.كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شوارع مدينة شبرا الخيمة بحي شرق، حيث تفقد المحافظ سوق الأحد خلف شارع نادي البلاستيك، وأصدر تعليمات بتطويره وإزالة تراكمات القمامة، أولا بأول ومراعاة المظهر الحضاري للمنطقة بالكامل .

كما تفقد المحافظ خلال الجولة بمدينة شبرا الخيمة شارع أحمد عرابي، حيث تم ضبط عدد من أصحاب المحلات التي خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء وعدم الغلق ليلا، وتم تحرير محاضر لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتسليمهم لقسم أول شبرا الخيمة .وتم ضبط أحد المخالفين لإنشائه منطقة ملاهي شعبية للأطفال بالمخالفة، وتم تحرير محضر بالمخالفة أيضا ومصادرة الأجهزة والمعدات بالملاهي.

ووجه المحافظ خلال جولته رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين ضمن خطة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تتضمن إغلاق الكورنيش والحدائق العامة والمتنزهات والمراسي النيلية ومتابعة إغلاق المحال التجارية والمولات ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

وناشد "الهجان" المواطنين بالبقاء في منازلهم هذا العيد حرصا على صحتهم وسلامتهم وللوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم توفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية، وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، كما سيتم تكثيف الحملات التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط الأسواق والأسعار.