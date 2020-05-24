خليك في البيت بالعيد.. خطوات تسجيل قراءة الكهرباء عبر تطبيق شعاع

بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، تبذل الكثير من المؤسسات الحكومية مجهود لتحويل خدماتها إلى الكترونية، ومنها الشركة القابضة للكهرباء التي أصبحت تتيح للعملاء تسجيل قراءة العداد ودفع قيمتها أونلاين، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

ولا يقتصر الأمر على الموقع الالكتروني للشركة، لكن أيضا من خلال تطبيق شعاع القارئ الذكي، الذي يتيح للمستهلك تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر هاتفهك الذكي..

تستعرض "الوطن" خطوات تسجيل قراءة الكهرباء عبر تطبيق شعاع، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في السطور التالية...

خطوات تسجيل قراءة الكهرباء عبر تطبيق شعاع

تقوم بالدخول على جوجل بلاي وتحميل تطبيق شعاع العداد الذكي "قراءة عداد الكهرباء"، وهو تطبيق مجاني لا يتجاوز حجمه 22 ميجا بايت.

بعد تثبيت التطبيق، تحتاج إلى إنشاء حساب جديد، من خلال اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وتسجيل البيانات الشخصية، مثل رقم الهاتف، البريد الالكتروني، تسجيل رقم سري، وأخيرًا اختيار الإدارة التابع لها الوحدة السكنية.

الخطوة الثالثة ، هي تسجيل الدخول، وخلال الاستخدام لأول مرة، يجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء للعداد الذي تسجل بياناته، وهي خاصية تقوم بها لمرة واحدة فقط، بعد تحميل الصورة اضغط على ارسال.

بعد قبول تطبيق اشعاع الصورة، ستظهر لك ايقونة تطلب ادخال الاسم والرقم السري.

بعد ذلك سيقوم التطبيق بتنبيهك بمواعيد ارسال قراءة العداد خلال الفترة من 1 إلى 6 من اول كل شهر.