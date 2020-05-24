الأهالي في القاهرة والمحافظات يؤدون صلاة العيد في البيوت والمستشفيات وفوق أسطح العمارات

تعددت وسائل وأساليب أداء صلاة العيد لدى عدد من المواطنين، اليوم، فمنهم من التزم بقرارات الحكومة وأدى الصلاة فى منزله، بينما حاول آخرون التحايل على قرارات منع التجمعات، حيث أقدم أهالى قرية بمركز أبوالمطامير، فى البحيرة، على إقامة الشعائر داخل قريتهم التى تتسم بالطابع الصحراوى، وتحديداً أمام مسجد القرية المغلق بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، ونشر أحد المصلين فيديو لصلاة العيد والتكبيرات التى علت من خلال مكبرات الصوت.

كما أدى بعض أهالى سيناء صلاة العيد فى الدواوين والمجالس الخاصة بأعداد قليلة بعد إغلاق المساجد، وقال عبدالله محمد، أحد أهالى الشيخ زويد، إن بعض الشباب أقاموا الصلاة فى الدواوين والمجالس الخاصة بالعائلات، وجرى إلقاء خطبة مختصرة لم تتجاوز مدتها 5 دقائق، فيما أكد محمد قويدر، من الأهالى، أن بعض الدواوين فى المدينة شهدت إقامة صلاة العيد بدون خطبة واكتفى المصلون بالمصافحة بعد الصلاة والتهنئة بالعيد.

50 فائزاً بـ"الصلاة" فى "الفتاح العليم والسيدة نفيسة"

وغابت ساحات الصلاة، اليوم، عن المشهد، إذ منعت الأوقاف إقامتها هذا العام بسبب وباء كورونا. وتم نقل شعائر صلاة العيد من مسجد الفتاح العليم من خلال قنوات «دى إم سى، وسى بى سى، وأون والحياة» بحضور العاملين فى المسجد وعددهم لا يتجاوز ٣٠ مصلياً، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية الصحية.

ونقلت الأوقاف شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة، عبر الإذاعة والتليفزيون، بحضور نحو 20 مصلياً فقط من العاملين بالأوقاف، مع مراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ووجود مسافة نحو مترين على الأقل بين كل مصلٍّ وآخر.

وأمّ الشيخ يسرى عزام، أحد علماء الأوقاف، المصلين بالسيدة نفيسة، وشملت خطبة العيد اليوم 3 محاور، هى باب الرحمة وروح التكافل والدعاء.

كما سمحت الوزارة للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة عبر مكبرات الصوت شأن قرآن المغرب والفجر دون أى تجمعات بالمساجد أو الساحات.

الأوقاف: استمرار غلق المساجد وحظر الساحات

وفى سياق متصل، أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إقامة شعائر صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصلياً من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، فى إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر، والتى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا، الأحد الماضى.