العائدون من الخارج يغادرون مقر الحجر الصحي بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، مغادرة الوافدين المصريين القادمين من الخارج مقر العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق وعددهم 750 مواطنا ومواطنة، مشيرا إلى ثبوت سلبية فحوصات كورونا التي أجريت لهم.

وكان رئيس الجامعة توجه إلى مقر المدينة الجامعية وشارك الوافدين قبل مغادرتهم الاحتفال بعيد الفطر، وقدم لهم الهدايا العينية وكحك العيد للأطفال.

وقدم شعلان الشكر والامتنان للأطقم الطبية وهيئات التمريض والأطقم الإدارية والعمال بمستشفيات جامعة الزقازيق والعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق على دورهم الوطنى، حيث يمثلون جيش مصر الأبيض لمجابهة الأزمة الحالية، فالعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة طبية متميزة.