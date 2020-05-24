الجيش الليبي: 100 قتيل و22 أسيرا بمعسكر اليرموك

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 13 طائرة تركية مسيرة في المنطقة من ترهونة إلى مزدة، كما أن هناك أكثر من 100 قتيل و22 أسيرا من المرتزقة السوريين بمعسكر اليرموك.

وأضاف "المسماري" خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعركة تشكل مجموعة من المناورات كما أنها مجموعة من الخطط "قواتنا المسلحة لم تنسحب من أماكنها وإنما أعادت التمركز وفقًا لخطة مدروسة".

وأكد أن المعارك لم تتوقف ولم تنتهِ ولكن للأسف هناك أُناس لم تتعاون مع البيان الذي تم إذاعته قبل أيام والخاص بإعادة التموضع والتمركز للقوات المسلحة في محاور طرابلس وقالت تصريحات غير حقيقية وكان بإمكانهم التواصل معهم لإعطائهم الحقيقية ولكن صرحوا لقنوات فضائية أن الجيش انسحب وتراجع في بعض النقاط وهذا بالطبع غير حقيقي ولكنها تكتيكات عسكرية.