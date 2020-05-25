غلق وتشميع محال تجارية مخالفة في كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال أيام العيد أسفرت تلك الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحالات التجارية وكافتيريا ومحلات الموبايلات بكفر البطيخ تحت إشراف محمد حزمان.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات و المدن والشواطئ والالتزام بوقف كافة وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري ومنها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحاً.