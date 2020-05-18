زوج فرح يطردها ومنعم يراقب يسرا ضمن أحداث الحلقة 24 من "خيانة عهد"

بدأت أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل خيانة عهد بالعديد من الأحداث التي ترتب فيها عهد "يسرا" للانتقام من أشقائها .

وظهر خلال الحلقة شعور منعم "بيومي فؤاد" بالغيرة الشديدة عندما شاهد أن عهد "يسرا" تتحدث مع رجل غريب على الهاتف، ولكن ظهر أن هذا المتصل كان شيرين ولكنها جعلت اسمها رجل على هاتفها لكي لا يشك فيها أحد، وهذا الأمر جعل منعم يراقبها وعلم بتواجدها عند شيرين "جومانا مراد".

كما تضمنت الحلقة ذهاب فرح "حلا شيحة" إلى زوجها عندما علمت بحمل زوجته، وطلبت منه العودة إليها مرة أخرى بشرط أن يطلق زوجته، ولكنه رفص تمامًا وهاجمها وأوضح لها إنه لا يريدها في حياته.

وجاء بالحلقة محاولة سارة "هنادي مهنا" الإصلاح بين والدتها ووالدها ولكنهم فشلوا لإصرار والدتهم على الطلاق وعدم العودة من جديد، وفي الوقت ذاته ظهرت عهد "يسرا" وهي تتفق مع تاجر المخدرات على التبليغ عن سيارة محملة بالمخدرات، ومن المتوقع أن تكون هذه السيارة تابعة لشقيقتها فرح.

مسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبد العزيز.