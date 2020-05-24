محمد سامي: خلصنا "البرنس" في 69 يوم.. وأوردرات الممثلين كانت من أول يوم

قال المخرج محمد سامي، مسلسل "البرنس"، إن كتابته للمسلسلات لم تكن التجربة الأولى، حيث كتب 4 أفلام في السينما، "ده سابع مسلسل عملته وأول مسلسل فيهم قصة وسيناريو حوار الكاتب الكبير أحمد محمود أبو زيد، وده المسلسل الوحيد اللي أخرجته زي ما هو وبعد كده من أول سبق وإصرار أنا كنت بيبقى في دماغي الموضوع وبستعين بالمؤلف ونفكر مع بعض وبشرف على الموضوع لحد ما تطلع الحلقات، والموضوع دة بقى يعطلني شوية".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن قرر هذا العام بعد إجراء ذلك "من تجربة ولد الغلابة قررت استعين بنفسي في القصة دي أنا ببقى عارف المسلسل في الاخر هو عاوز ايه يشد وشيق ويتفاعل معاه".

وأشار إلى أنه كتب مسلسل "ولد الغلابة" خلال شهرين ونصف، و"البرنس" تم كتابته في شهرين ونصف أيضا، "الفكرة كانت موجودة من فترة طويلة عندي، ولما كتبت السيناريو والحوار خدت شهرين ونص وارتحت اكتر وواخد ناتج من التفاعل الجماهيري والنجاح وكان الشغل سهل في توصيل الفكرة، احنا خلصنا مسلسل البرنس في 69 يوم، ودخلنا في نفس توقيت الناس كلها، وخلصنا المسلسل قبل رمضان في أسبوعين أو أسبوعين ونص، ودي لحظة نادرة، أوردرات كل الممثلين كانت موجودة معاهم في أول يوم لآخر يوم".