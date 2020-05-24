محمد سامي: رمضان دايما وش سعد.. وكنا بنفكر نتفوق على "الأسطورة"

قال المخرج محمد سامي، إن الفنان محمد رمضان "دايما وش سعد" ومن أهم الممثلين في الوطن العربي، موضحا أنه تعاون معه في أعمال أخرى قبل مسلسل "البرنس"، مردفا: "أول ما اشتغلنا في المسلسل مكناش بنفكر إلا في الأسطورة ونجاح الأسطورة وإزاي ربنا يكرمنا ونتفوق على نجاح الأسطورة".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "لما جينا نعمل المسلسل وبدأت كنت أنا وهو بنقرا كل 10 حلقات أكتر حاجة أسعدته في هذا المسلسل وجود المساحات للشخصيات الموجودة من كل زمايلنا".

وتابع: "محمد رمضان قالي أول مرة أقرا مسلسل مهتم بمساحات الآخرين، أنا مبسوط أن ده مسلسلي، ودي أنا بشكرها عليك يا محمد بصراحة لأن دي ثقة في النفس عالية جدا طلعت المسلسل بالشكل".