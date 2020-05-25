عبور أكبر سفينة حاويات كورية لقناة السويس الجديدة

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، عبور أكبر سفينة حاويات في العالم، HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب، وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الخط الملاحي للحاويات "همم" خط ملاحي وحيد لدولة كوريا الجنوبية، وتستخدم تلك الباخرة لخدمة الخط الملاحي بين آسيا وأوروبا، ولم يستجب الخط لدعوات المرور من طريق رأس الرجاء الصالح بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.

وأكد رئيس الهيئة أن عبور أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس، يأتي في إطار نتائج المفاوضات والمباحثات التي أجراها وزير النقل المهندس كامل الوزير مع خط الحاويات الكوري العالمي HMM، ووكلاء الخط ممثلين في شركة كادمار للملاحة.