إصابة 9 في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام أحد مصانع الأسمنت اتجاه بني سويف، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "أحمد سيد صالح، 25 سنة، طالب،مصابا بجرح قطعي بالوجه 4 سم، منى خيري أحمد، 30 سنة، ربة منزل، كرولس شحاتة خلف، 22 سنة، طالب، حسن حمدي حسن، 26 سنة، عامل، خلود محمد هارون، 4 سنوات، خالد محمد هارون، 5 سنوات، هشام هاشم إبراهيم 39 سنة، هشام فواد البساوي 57 سنة.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي.