568 عائد من الخارج يغادرون عزل المدينة الجامعية في بني سويف

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن 568 شخصا من العالقين العائدين من الخارج والذين تم استقبالهم في المدينة الجامعية بنين بشرق النيل، غادروا مقر المدينة، عقب انتهاء فترة عزلهم الصحي، ليتم إخلاء المدينة بشكل كامل اليوم مع خروج آخر 4 حالات.

وأضاف :"جرى حجز شخصين من العائدين وتقديم العلاج لهما عقب ثبوت نتائج تحاليلهم إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وسيتم مغادرتهما المستشفى الجامعي فور تعافيهما". وأكد "حسن" على تعافي طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي من فيروس كورونا عقب تلقيه العلاج اللازم وتحول نتائج تحاليله من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن هناك طبيب أخر يخضع للعلاج حتى الآن.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بالنزلاء، وتوقيع الكشف الحراري فور وصولهم للمدينة، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية، مع توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وتابع :" تم إعداد خطة محكمة بالتعاون مع المحافظة لتجهيز المدينة على أكمل وجه، من مبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي تم تسليمها للعائدين فور وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون والرياضة كأجهزة جيما نيزيوم، وصالات الطعام التى تمت مراعاة الإجراءات الوقائية فيها.وأشار إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمعرفة الطب الوقائي بمديرية الصحة، لافتاً إلى أنه تابع بنفسه تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم، مرورا بصالات ومداخل الغرف، حيث تم وضع أدوات ومتطلبات التعقيم والإرشادات اللازم اتباعها.