فيديو.. أرملة الشهيد رامي حسنين: سيناء مرويّة بدم طاهر

قالت الدكتورة رشا فريد، أرملة الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين، إنّها لم تكن تعلم عن عمل زوجها وما يفعله من بطولات، وكل ما كانت تعلمه أنّه ضابط قوات مسلحة في سيناء، ولم تعلم عن بطولاته سوى بعد استشهاده.

وأضافت أرملة الشهيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أنّ بطولات الشهيد رامي حسنين هي الإرث الذي تركه لأسرته: "اتفاجئت بحكايات كتير وبطولات كتير مكنتش أعرفها".

وتابعت أرملة الشهيد، أنّها تابعت مسلسل الاختيار، خاصة الحلقات التي ظهرت فيها شخصية الشهيد رامي حسنين: "الحلقة اللي كانت فيها استشهاد رامي كانت صعبة جدا، ولحظة الاستشهاد حسيته كأنّه بيحصل حالا مع إن الموضوع داخل على 4 سنين بس كان صعب أوي بالنسبة لي، ولكن في نفس الوقت كنت مبسوطة إنه بيحكي عن ضباط الجيش المصري وتضحياتهم والمجهود الكبير المبذول في سيناء".

واستكملت أرملة الشهيد: "اللي انتوا بتشوفوه ده جزء من تضحيات وبطولات عظيمة لضباط من الجيش المصري، في منهم ربنا اصطفاه شهيد ومنهم اللي مكمل، مصر طول عمرها ولادة والجيش بيقدم تضحيات لمصر دايما، وسيناء دي مرويّة بدماء طاهرة، وياريت الدم والتضحيات دي تتقدر".