والد مصور فيديو "اجري يا شيخ": منظر عفوي وجري من الصلاة

شغل مقطع فيديو "اجري يا شيخ" وبه طالب بالزي الأزهري، وهو يهرول في أحد شوارع مدينة نبروه بالدقهلية، الرأي العام في مصر، خصوصًا مع قرار منع التجمعات، والمنظر اللافت الذي ظهر به الشاب، واحتجزت أجهزة الأمن الطالب ومعه اثنين آخرين من المتهمين بتصوير الفيديو.

وعن حقيقة ما حدث، قال ناصر السيد والد السيد الطالب في الفرقة الثانية بكلية التجارة، والمحتجز بتهمة تصوير الفيديو، إن كل ما حدث هو تصرف عفوي ليس به أي ترتيبات، حيث اتفق 20 شابا على التجمع وصلاة العيد في الشارع خلف شركة كهرباء نبروه، أسفل الكوبري العلوي، ودعوا الطالب الذي كان يرتدي الزي الأزهري ليصلي ويخطب لهم خطبة العيد.

وأضاف ناصر السيد، لـ"الوطن"، أن الشباب تجمعوا فعلا في المكان وبدأوا في الصلاة، وبمجرد أن سمعوا صوت بوكس الشرطة وهم في الصلاة "كله جري"، ومنهم الشيخ، وتفرقوا في الشوارع المحيطة، لأن المنظر غريب بدأ عدد من الموجودين يصور ما حدث، ومنها مقطع فيديو الشيخ.

وأكد أن ما حدث هو منظر عفوي والتصوير غير مرتب، وهم فعلا كانوا يصلوا صلاة العيد، وبعدها احتجزت الشرطة الشيخ، وابني وشاب آخر في كلية حاسبات ومعلومات.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث، برصد فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لشاب بالزي الأزهري وهو يجري في الشارع.

وألقت مباحث نبروه علي الشاب، لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه.