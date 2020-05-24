بعد القبض عليه.. القصة الكاملة لواقعة فيديو "اجري يا شيخ محمد"

"اجري يا شيخ محمد"، أحد أبرز مخالفات عيد الفطر في يومه الأول، إذ تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص مرتديا زي أزهري يحاول الهرب من رجال الشرطة، وذلك بعد محاولة الشرطة فض مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر في محافظة الدقهلية، حتي أعلنت وزارة الداخلية قبل قليل القبض على الشخص بطل والواقعة لمخالفته قرار الحظر.

تبدا القصة في صباح اليوم، بعدما طاردت شرطة مركز نبروه ورئاسة المركز بالدقهلية، مواطنين تجمعوا لصلاة عيد الفطر بجوار الكوبري العلوي بمدينة نبروه، بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد لشخص مرتدي زي أزهري يجري هربا من الشرطة وينادي عليه أحد الأشخاص "اجري يا شيخ محمد".

وعن تلك الواقعة قال مصدر مسؤول بوزراة الأوقاف، إنّ الصلاة لم تكن في مسجد ولا في زاوية، وأنّ الشخص الذي كان يرتدي الزي الأزهري طالب ثانوي أزهري يدعي "محمود م. ا"، مضيفا أنّ مساجد الدقهلية التزمت بقرارات رئيس الوزراء، ولم تؤد صلاة العيد بأي مسجد أو زاوية أو ساحة، والالتزام في جميع أنحاء المحافظة.

وفتحت وزارة الأوقاف، تحقيقا عاجلا فيما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشأن إقامة ساحة لصلاة العيد في نبروه بمحافظة الدقهلية، مؤكدة أنه يتم التحقيق في الواقعة، ومعرفة مدى صحتها من عدمه وهل الشخص الذي قام بهذا الأمر إمام بالأوقاف أو عامل أو له علاقة بالوزارة من قريب أو بعيد.

كذلك كشف الشيخ طه زياده مدير مديرية اوقاف الدقهلية، في بيان للأوقاف أن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا إماما ولاخطيبا وانما بالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنيه بذلك هذا للعلم والاحاطه.

وصرح مصدر أمني، بمديرية أمن الدقهلية بأن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية الأزهري الذي اقام صلاة العيد فى الشارع وكان إماما للناس، حيث تبين أنه اتفق مع أهالي المنطقة على إقامة صلاة العيد بالرغم من تحذير الأوقاف والجهات المعنية من عدم إقامتها.