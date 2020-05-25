إخلاء سبيل المتهمين في واقعة صلاة العيد بأوسيم بكفالة 500 جنيه

أخلت نيابة أوسيم سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم، عقب إقامتهم صلاة العيد جماعة أمس بمدينة أوسيم في الجيزة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات الدينية.

جاء قرار النيابة بعد تحريات الأمن الوطني، التي أثبتت صحة الواقعة، بأنّ المتهمين نظموا وأعدوا الفراشة لإقامة صلاة العيد، ووضعوا مكبرات صوت وافترشوا السجاد أمام أحد مساجد المدينة لأداء الصلاة، بالمخالفة لقرارات الحكومة، وأنّ الواقعة ليس لها خلفيات سياسية أو تنظيمية.

ووجّهت النيابة للمتهمين، تهمة مخالفة القرار رقم 1068 لسنة 2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة في مواجهة حائجة كورونا، وأمرت النيابة بضبط وإحضار متهم هارب من بين المصلين، كشفت عن هويته التحريات.

وأنكر 2 من المتهمين ما نسب إليهما، بينما قال الآخران إنّهما أثناء توجههما لأرضهما الزراعية صباح أول أيام العيد، شاهدا تجمعا من أهالي البلدة وهم يؤدون صلاة العيد، فانضما إليهم.