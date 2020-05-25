برلماني يطالب بسرعة تخصيص مستشفى عزل بالقناطر

طالب النائب عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة التدخل لإنقاذ قرى القناطر الخيرية من انتشار وباء كورونا، وتخصيص مستشفى لعزل المصابين بالقناطر الخيرية.

وأكد "عامر" أن قري ( البرادعة، وبهادة، سندبيس، أبو الغيط، مدينة القناطر ) تضم حالات كثيرة مصابة بكورونا بالإضافة لحالات وفيات ولا يوجد بمركز القناطر الخيرية مستشفى لعزل المصابين والحالات تزداد يوم بعد يوم .وأضاف أن الحالات المصابة تذهب للمستشفيات لكى يتم حجزها ولكن لا يوجد أماكن فتعود للمنازل مرة أخرى لتختلط بالأقارب وتزداد الحالات الإيجابية.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة تخصيص أمكان بالقناطر الخيرية لعزل المصابين، مقترحاً بأن يتم تخصيص مستشفى قرية سندبيس وهى الآن كاملة وجاهزة للعزل بالإضافة لتجهيز مدرسة عبد المنعم رياض الملاصقة لمركز طبي الحدائق بالقناطر الخيرية للعزل أيضاً .