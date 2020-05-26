بريد الوطن.. بلاء

أميتُ الكورونا المجنونا

بعدما لمس ثوب وادينا

وأتبعه بجناحى الفولاذ

لو احتمى بكبير الإنجليز

وأعودُ به ذليلاً سجينا

إلى مُلكى حيث النجاحِ

حيث خير السماء يرتاحِ

فكورونا لن ينام كالسّفاح

فى العالم الوباء الكساحِ

فى دنيا الربيع التى تنوح

فى بحر عرجى الظالمين

فى جو العميان الناصحين

هذا البلاء يقتل أحلامى

هذا الوباء حاصر أنغامى

وشِق شقيق عدونا النائى

يا موتُ تُملّح حلو أيامى

كورونا يترنح فى العيادة

الموت مصابٌ بالبلادة

أعالجه ليذوق السعادة

وإعدامه سيهبه الشهادة

كورونا أرميك للسعير

لتسكن بكفنٍ مِن جنزير

عبداللطيف أحمد فؤاد

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com