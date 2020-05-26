بريد الوطن.. بلاء
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
أميتُ الكورونا المجنونا
بعدما لمس ثوب وادينا
وأتبعه بجناحى الفولاذ
لو احتمى بكبير الإنجليز
وأعودُ به ذليلاً سجينا
إلى مُلكى حيث النجاحِ
حيث خير السماء يرتاحِ
فكورونا لن ينام كالسّفاح
فى العالم الوباء الكساحِ
فى دنيا الربيع التى تنوح
فى بحر عرجى الظالمين
فى جو العميان الناصحين
هذا البلاء يقتل أحلامى
هذا الوباء حاصر أنغامى
وشِق شقيق عدونا النائى
يا موتُ تُملّح حلو أيامى
كورونا يترنح فى العيادة
الموت مصابٌ بالبلادة
أعالجه ليذوق السعادة
وإعدامه سيهبه الشهادة
كورونا أرميك للسعير
لتسكن بكفنٍ مِن جنزير
عبداللطيف أحمد فؤاد
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