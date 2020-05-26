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محمود مسلم

بريد الوطن.. بلاء

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | الثلاثاء 26 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أميتُ الكورونا المجنونا

بعدما لمس ثوب وادينا

وأتبعه بجناحى الفولاذ

لو احتمى بكبير الإنجليز

وأعودُ به ذليلاً سجينا

إلى مُلكى حيث النجاحِ

حيث خير السماء يرتاحِ

فكورونا لن ينام كالسّفاح

فى العالم الوباء الكساحِ

فى دنيا الربيع التى تنوح

فى بحر عرجى الظالمين

فى جو العميان الناصحين

هذا البلاء يقتل أحلامى

هذا الوباء حاصر أنغامى

وشِق شقيق عدونا النائى

يا موتُ تُملّح حلو أيامى

كورونا يترنح فى العيادة

الموت مصابٌ بالبلادة

أعالجه ليذوق السعادة

وإعدامه سيهبه الشهادة

كورونا أرميك للسعير

لتسكن بكفنٍ مِن جنزير

                                                                                          عبداللطيف أحمد فؤاد

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