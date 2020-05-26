بريد الوطن.. كيف تحمى نفسك من جرائم التزوير؟

من المعلوم أن جرائم التزوير والتزييف من أخطر الجرائم وأكثرها انتشاراً أمام محاكم الجنايات، جرائم الشيكات، وإيصالات الأمانة.. إلخ. فقد يستهين الكثير من الأشخاص بوضع توقيعهم أو بصمتهم على الإيصالات أو العقود، أو غير ذلك من المستندات دون تبصُّر، وهنا تظهر خطورة هذه الجريمة لما يقع فيه الأشخاص بقصد أو بغير قصد من توقيع دون اكتراث للآثار الخطيرة التى قد تترتب عليه، لذلك من الضرورى الحذر قبل التوقيع وأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من الوقوع فى جرائم التزوير، ويمكن ذلك من خلال اتباع الإرشادات الآتية: عدم التوقيع على أى مستند لا تعرف مضمونه جيداً.. عدم التوقيع على أوراق بيضاء بقصد أو بغير قصد.. عند كتابة أى مستند يفضل عدم ترك أى مسافات بيضاء بين السطور تسمح بإضافة أى بيانات جديدة على المستند لم تكن موجودة عند التوقيع عليه.. عند التوقيع على أى مستند يفضل التوقيع بكتابة الاسم كاملاً، وذلك لصعوبة تقليده وتزويره، بخلاف التوقيع بالفورمة، أما وإن كنت موظفاً وتوقّع بشكل مستمر يُفضل ألا تترك فرصة لأحد يراقبك عند التوقيع، حتى لا يتمكن من تقليد توقيعك. وأخيراً يقول خبير التزوير والتزييف اللواء السيد الخولى مطمئن الجميع: لا تخَف من تعرُّض توقيعك للتزوير، لأن خبراء فحص المستندات والخطوط قادرون على كشف التزوير باتباع المنهج العلمى والأجهزة الحديثة.

د. محمد عبدالحميد جفلان

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